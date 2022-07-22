Минобороны РФ заявило об уничтожении четырех РСЗО HIMARS на Украине

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 5 по 20 июля уничтожили на Украине четыре пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны РФ.

"В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

Конашенков также сообщил, что российская авиация уничтожила в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено шесть пунктов управления армии Украины в Харьковской области и ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР и Запорожской области.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30", - сообщил Конашенков.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотников в Харьковской области и ДНР.

"Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области", - заявил он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Удар по пункту дислокации украинской "Черной сотни" в Краматорске

Кроме того, по словам Конашенкова, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой народной республики.

"Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев", - отметил он.

"Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 тысяч снарядов для РСЗО "Град", около 1 тысячи снарядов для самоходных гаубиц "Акация", - отметили в Минобороны РФ