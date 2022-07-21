Минпросвещения пообещало помочь победителям школьных олимпиад с поиском работы

Для этого будет создана система сопровождения

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Для школьников-победителей международных олимпиад создадут систему сопровождения, в том числе и в вопросах трудоустройства, пообещал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с такими школьниками в МГУ.

Он уточнил, что с помощью этой системы сопровождения им будут помогать максимально эффективно решать проблемы, которые могут у них возникать во время учебы в вузе или при устройстве на работу.

"Отдельно будем на связи с каждым из ребят, с ведущими образовательными организациями, с государственными компаниями", - пообещал министр.

Принимавший участие во встрече президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил организовать академическое сопровождение победителей олимпиад во время учебы в вузе и при проведении ими научной и исследовательской работы.

Российские школьники в этом году завоевали четыре золотых медали на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников, пять золотых медалей были получены по итогам 52-й Международной олимпиады школьников по физике IPhO 2022 (International Physics Olympiad). Еще четыре медали были завоеваны на 54-й Международной химической олимпиаде школьников (МХО - 2022).