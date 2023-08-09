Победители школьных олимпиад чаще всего идут учиться на юриста или экономиста

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад в 2023 году чаще всего подавали заявления для поступления в вузы на специальности "Экономика", "Прикладная математика и информатика" и "Юриспруденция", сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве изучили, на какие специальности чаще всего подавали заявления победители и призеры олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении.

В десятку наиболее популярных у победителей и призеров олимпиад специальностей также вошли "Международные отношения", "Менеджмент", "Прикладные математика и физика", "Лингвистика", "Информационная безопасность", "Зарубежное регионоведение" и "Дизайн".

Во второй десяток популярных у олимпиадников специальностей в этом году вошли "Лечебное дело", "Государственное и муниципальное управление", "Бизнес-информатика", "Реклама и связи с общественностью", "История", "Филология", "Программная инженерия", "Прикладная математика", "Политология" и "Физика".