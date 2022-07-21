Басманный суд 28 июля рассмотрит иск о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московское управление Минюста попросило Басманный суд принять решение о ликвидации автономной некоммерческой организации "Еврейское Агентство "Сохнут"", которое занимается вопросами репатриации в Израиль, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Управление также просит исключить организацию из ЕГРЮЛ. Судья назначил беседу по этому иску на 28 июля.

В Минюсте считают, что "Сохнут" в своей работе нарушал российское законодательство, уточнили в суде, отвечая на вопрос агентства.

По данным открытых источников, международная организация "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут"", которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было образовано в 1929 году. Представительства "Сохнута" действуют в РФ с 1989 года.

Ранее израильское издание Walla со ссылкой на свои источники сообщило, что Израиль обратился к России за разъяснениями в связи с ситуацией вокруг "Сохнута" и его деятельности в России.

5 июля The Jerusalem Post, ссылаясь на источники, сообщило будто бы в "Сохнуте" получили требование от российских властей немедленно прекратить работу в России. Дипломатический источник издания уточнил, что российская сторона вменяет "Сохнуту" незаконный сбор данных о российских гражданах. В агентстве тогда этому и другим изданиям заявили, что речь о требовании прекратить работу не идет, а коррективы, которые периодически приходится вносить в правила деятельности, регулярно обсуждаются с российскими властями.