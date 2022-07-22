Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля Сирию и двусторонние отношения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в пятницу посла Израиля в Москве Александра Бен Цви, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Встреча прошла по просьбе посла.

"В ходе беседы был предметно обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Состоялся также обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее", - говорится в пресс-релизе.

21 июля стало известно, что московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации Еврейского агентства "Сохнут", которое помогает евреям репатриироваться, и исключении его из ЕГРЮЛ. Суд начнет рассматривать иск 28 июля.

Вечером в тот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид провел совещание по этому вопросу и было принято решение отправить в Москву межведомственную делегацию "для обеспечения продолжения работы Еврейского агентства в России".

Международное "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут", которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было образовано в 1929 году. Представительства "Сохнута" в России работают с 1989 года.