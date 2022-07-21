Минприроды предупредило об активном таянии вечной мерзлоты в Коми и ЯНАО в 2022 году

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минприроды и Роснедра ожидают высокую активность криогенных процессов в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщается в докладе "Прогноз развития экзогенных геологических процессов по территории РФ в 2022 году", размещенном на сайте Роснедр.

Криогенные (мерзлотные) процессы в земле обусловлены промерзанием и протаиванием горных пород.

В подготовке доклада также принимали участие ФГБУ "Гидроспецгеология" и Центр государственного мониторинга состояния недр и региональных работ.

"Вследствие активного развития криогенных процессов, связанных с потеплением климата, на территории республики Коми существует потенциальная угроза деформаций, нарушений целостности и разрушения гражданских и промышленных зданий и сооружений", - говорится в докладе.

К категории риска отнесены Воркута, инфраструктура месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции Печорского угольного бассейна, а также полотно северного перегона Северной железной дороги. Активное развитие криогенных процессов в Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется, в частности, на полуостровах Ямал, Гыданский и Тазовский.

Также в докладе отмечаются опасные экзогенные процессы в других регионах страны. В Пермском крае ожидается высокая активность оседания и обрушения поверхности над горными выработками - в Березняках, над затопленным рудником БКПРУ-1, возможна активность процесса в районе снесенного здания ДК Калийщиков. Кроме того, на участке аварийного водопритока в рудник СКРУ-2, Соликамск, СНТ "Ключики", возможно образование нового провала в 400-450 м северо-западнее от существующего.

На ряде территорий Дагестана прогнозируется максимальная активность обвально-осыпных процессов из-за проведения реконструкции и строительства новых дорог в весенне-летний и осенний периоды. В Татарстане интенсивное весеннее снеготаяние может привести к повышенной активности оползневого процесса в Казани, Тетюшах, Чистополе и Камском Устье.

Высокая активность подтопления ожидается в Новосибирской области и Камчатском крае. На территории Алтайского края прогнозируется овражная эрозия в Тальменском и Шелаболихинском районах, что приведет к сокращению сельхозугодий, главным образом, сенокосных площадей и пастбищ.