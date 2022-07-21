Россия рассмотрит просьбу Венгрии об увеличении поставок газа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Венгрия обратилась к российской стороне с просьбой об увеличении поставок газа, эта просьба будет рассмотрена, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня наши коллеги заявили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой.