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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Венгрия заявила о заинтересованности в увеличении поставок российского газа

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Венгрия заинтересована в увеличении поставок газа из России и в обеспечении своей энергобезопасности в ближайшие месяцы, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто.

"В первую очередь я хотел бы поговорить о том, как сделать более безопасным энергообеспечение Венгрии на ближайшие месяцы", - сказал он в четверг в Москве, начиная встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам венгерского министра, "это один из самых важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества". "В нынешней международной обстановке для нас самое важное - обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены", - отметил Сийярто.

Как сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, "мое правительство уполномочило меня вести переговоры по этому вопросу, поэтому в первую очередь я здесь сегодня в Москве".

В свою очередь, открывая встречу с венгерским коллегой, Лавров отметил: "Несмотря на непростую международную обстановку, несмотря на стремление некоторых наших партнеров наращивать санкционное давление, наше взаимодействие продолжается, и в прошлом году нам удалось преодолеть спад, достичь роста более чем на 25 процентов нашего товарооборота".

"Мы отмечаем обоюдный настрой... руководства наших стран на продвижение нашего взаимодействия и партнерства, включая реализацию крупных совместных проектов в энергетической, транспортной и других областях", - подчеркнул глава российского МИД.

Венгрия МИД РФ Сергей Лавров Петер Сийярто
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