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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Число людей, борющихся с пожарами в Якутии, превысило 500 человек

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Якутии число людей, задействованных в ликвидации лесных пожаров, достигло 538 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Увеличено количество сил и средств, задействованных в тушении и авиапатрулировании. Сейчас это 538 человек и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Якутии зафиксировано 54 лесных пожара на общей площади 41,7 тыс. га, а также два ландшафтных (природных) пожара на площади 775 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Сегодня запланирована работа самолетов-зондировщиков Ан-26 "Циклон" и ЯК-42Д "Росгидромет" при наличии ресурсной облачности.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. Уточняется, что год назад, 21 июля 2021 года в Якутии было 227 лесных пожаров на общей площади 1,5 млн га.

В регионе введен режим ЧС федерального уровня.

Якутия Росгидромет
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