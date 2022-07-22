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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

Правительство РФ расширило перечень недружественных стран
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия включены в перечень недружественных России иностранных государств.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Правительство актуализировало перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом", - говорится в сообщении.

Правительство указывает количество физлиц, находящихся на территории РФ, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Так, согласно распоряжению, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией - 20, за Словакией - 16.

Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения, подчеркивается в документе.

Пресс-служба правительства отмечает, что учрежденный правительством перечень "не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться".

В начале марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия.

В список вошли государства-члены Европейского Союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории - остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Михаил Мишустин
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