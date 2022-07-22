Что произошло за день: пятница, 22 июля

Снижение Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов, меморандумы об экспорте сельхозпродукции из РФ и украинских портов, расширение списка недружественных стран

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Стамбуле подписаны меморандумы об экспорте сельхозпродукции и удобрений из РФ и зерна - с территории Украины. Будет создан четырехсторонний координационный центр для проверки судов с украинским зерном на выходе из Черного моря и на входе в него. Безопасность в территориальных водах Украины должен будет обеспечивать Киев. Меморандум РФ-ООН заключен на три года, в нем речь идет об устранении созданных США и ЕС препятствий для экспорта зерна и удобрений.

- ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%. Подавляющее большинство экспертов ожидали снижения до 9% годовых. Регулятор отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились до уровней весны 2021 года, а снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагалось, но внешние условия для российской экономики остаются сложными.

- Правительство РФ расширило перечень недружественных стран. В него вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

- ЦБ РФ намерен продлить осенью введенные в марте валютные ограничения. "К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что наличные доллары будут обращаться в стране "даже в самом апокалиптическом сценарии", а на руках у граждан сейчас - около $85 млрд в эквиваленте. Набиуллина также заявила, что рост накоплений - "сжатая пружина в экономике", и в определенных условиях он может разогнать инфляцию.

- Путин поручил отменить плановые проверки бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Обеспечить подготовку следующего этапа реформы контрольно-надзорной деятельности поручено правительству РФ к 15 октября. Также кабмину и ВС РФ поручено декриминализировать отдельные деяния в сфере предпринимательской деятельности.

- В России за сутки зарегистрировали 6 659 новых случаев COVID-19. Второй день подряд показатель превышает шесть тысяч; он приблизился к максимальным значениям начала мая и конца апреля.

- Генпрокуратура РФ направила в суд иск об изъятии имущества у бывшего московского инспектора ДПС Сергея Кузнецова на общую сумму около 200 млн рублей. В надзорном ведомстве считают, что все это было нажито незаконно.

- Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июля.