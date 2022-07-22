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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Володин предложил сократить отпуск депутатам Госдумы и чиновникам

Он считает, что нужно брать пример с президента, который всегда на работе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Депутатам Госдумы и чиновникам правильно было бы сократить отпуск в условиях современных вызовов, заявил журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

"Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ", - считает он.

Он отметил, что "у политиков отпусков не бывает", отметив, что нужно брать пример с президента, который "всегда на работе".

Чтобы сократить отпуска депутатам и чиновникам, потребуется внести поправки, в том числе, в закон о статусе депутата, уточнил Володин.

Сегодня отпуск у депутата Госдумы - 42 календарных дня, у госслужащих - до 45. Базовый отпуск по Трудовому кодексу - 28 дней.

Вячеслав Володин Госдума Трудовой кодекс
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