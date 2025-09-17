Поиск

Володин посоветовал министерским чиновникам отказаться от отдыха за границей

Он призвал их также занять более жесткую позицию по поддержке СВО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что сотрудникам российских министерств следовало бы прекратить выезжать за границу на отдых, как это сделали депутаты. Он заявил это на пленарном заседании палаты.

"Нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как депутаты прекратили ездить на отдых. А кто-то этим увлекается, понятно, чем это закончится. Вот об этом, да, мы здесь можем вместе взять и тоже поговорить", - сказал Володин.

Он считает, что представителям правительства следовало бы занимать "более жесткую позицию, поддерживая специальную военную операцию и курс президента". "Есть от чего и от кого избавляться. И вот этой вот своей позицией вы только заслужите уважение, когда здесь это будете озвучивать", - отметил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Госдума Правительство СВО
Новости по теме

