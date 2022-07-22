"Первая грузовая компания" учредила собственную IT-компанию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Первая грузовая компания" (ПГК) учредило собственную IT-компанию ООО "ПГК Диджитал".

По сообщению ПГК, новая компания будет специализироваться на разработке и внедрении цифровых продуктов и программного обеспечения для клиентских и внутренних IT-решений компании.

В настоящий момент портфель ПГК насчитывает более 150 IT и цифровых проектов и включает в себя собственные решения компании в области транспортной логистики, а также адаптированные решения крупных игроков IT-рынка.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "ПГК Диджитал" зарегистрирована 18 июля, 99% в компании владеет ПГК, 1% у АО "Стальтранс".

ПГК образована в июле 2007 г., с ноября того же года приступила к самостоятельному управлению вагонным парком. Сейчас в структуре ПГК 14 филиалов, осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог практически на всей территории России. На территориях Финляндии и Казахстана интересы ПГК представляют компании Freight One Scandinavia Ltd и ТОО "ПГК-Центральная Азия". В управлении ПГК – свыше 100 тысяч вагонов.