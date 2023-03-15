"ЮТэйр" учредила компанию по разработке софта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" учредило ООО "ЮТэйр - Информационные технологии", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. ООО зарегистрировано 14 марта в Тюмени с уставным капиталом 100 тыс. рублей.

В качестве основного вида деятельности "ЮТэйр-ИТ" указана разработка программного обеспечения, в качестве дополнительного - консультативная и работы в области компьютерных технологий.

В пресс-службе "ЮТэйр" агентству "Интерфакс" не прокомментировали информацию о создании дочерней компании.

В группу Utair входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - "ЮТэйр - вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест".