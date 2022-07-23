В Сочи ливни затопили участок федеральной трассы

Уровень воды в реках достиг критических отметок

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Прошедшей ночью в Лазаревском районе Сочи выпало 89 мм осадков, сообщает пресс-служба администрации Сочи в субботу.

"В несколько частных домовладений зашла вода во дворы, зафиксировано подтопление федеральной дороги А-147 (Джубга - Сочи - ИФ) на участке протяженностью около 200 метров. Вода сошла самостоятельно. На критических участках трассы выставлена техника и дежурные мастера", - говорится в сообщении.

Специалисты контролируют работу сливных лотков и участвуют в организации дорожного движения. "Уровень воды в реках находится под усиленным контролем", - подчеркиваю в администрации Сочи.

В свою очередь, пресс-служба МЧС России сообщает, что уровень в реках Сочи поднялся до критических отметок.

"Согласно данным системы "Эмерсит", наблюдались колебания уровней воды до неблагоприятных отметок на реках Годли, Западный Дагомыс, Лоо, а на реке Осохой в районе Головинки сработал датчик. На место выехали спасатели и глава сельского поселения", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сочи 22 и 23 июля ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений: ливни, грозы, смерчи и сильный ветер. Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи города закрыты для купания. В случае возникновения происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.