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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

В Сочи водителей призвали отказаться от личного транспорта

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Подведомственное Росавтодору федеральное казенное учреждение "Черноморье" призывает водителей до конца суток воздержаться от использования личного автотранспорта без крайней необходимости, сообщила в субботу пресс-служба администрации Сочи.

Прошедшей ночью в Сочи выпало 89 мм осадков, ливневки не справились с потоками воды, ряд автодорог затоплены, зафиксировано подтопление федеральной дороги А-147 (Джубга - Сочи -ИФ).

"В несколько частных домовладений зашла вода во дворы. Специалисты администрации Лазаревского района начали подворовый обход территорий, пострадавших от непогоды. Специалисты выясняют, какая помощь нужна жителям, оценивается ущерб", - подчеркивает пресс-служба.

В городе идет масштабная работа по устранению последствий стихии.

Так, бригады "Водостока" расчищают забитые ливневки, чтобы вода уходила максимально быстро. Аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий оперативно выезжают по заявкам жителей. Как отметили в пресс-службе, "фиксируются локальные повреждения воздушных линий электропередачи, которые питают отдельные участки в Дагомысе, а также в Центральном районе Сочи".

По ее данным, воздушная гавань курорта работает в штатном режиме, скоплений пассажиров в терминалах аэропорта нет. Большинство рейсов выполняются по расписанию.

Между тем, жители выкладывают в соцсети видео автомобилей, которые практически плывут на дорогах, а некоторые по крышу в воде.

Сочи
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