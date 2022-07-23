За сутки в Россию из Украины, ЛНР и ДНР прибыло более 27 тысяч человек

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - За сутки из Украины, ДНР и ЛНР в Россию были эвакуированы 27 207 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 207 человек, в том числе 4 138 детей", - сообщил Мизинцев в субботу.

Всего, по его данным, за период военной операции на Украине в Россию въехало 2 795 965 человек, в том числе 444 018 детей.

"Государственную границу Российской Федерации пересек 451 881 автомобиль, в том числе за сутки - 3 779", - добавил Мизинцев.