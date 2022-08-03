Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Украины и Донбасса более 25 тысяч человек за сутки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Свыше 25 тысяч человек, включая более 4 тысяч детей, эвакуированы за сутки российскими военными из мест боевых действий на Украине и в Донбассе, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25233 человека, в том числе 4097 детей, а всего с начала специальной военной операции - 3076154 человека, из которых 486171 ребенок", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.

По его словам, российскую границу со стороны Украины пересекло 509812 автомобилей, в том числе 4950 - за последние сутки.

Мизинцев отметил, что еще почти 2,76 млн украинцев обратились к российским властям с просьбой об эвакуации в РФ, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2759894 таких обращения из 2139 населенных пунктов Украины",- сказал начальник НЦУО РФ.