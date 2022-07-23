Нововоронежская АЭС включила в сеть энергоблок №7, ранее отключенный автоматикой

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС включила в сеть энергоблок №7, который ранее был отключен автоматикой, сообщил пресс-центр атомной станции.

"23 июля 2022 года в 17:37 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС включен в сеть после непродолжительного останова и ревизии электротехнического оборудования", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, автоматика отключила энергоблок днем в субботу.

В настоящее время идет поэтапный набор мощности. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет, отмечается в сообщении.

Теперь в работе энергоблоки №4 и №7 Нововоронежской АЭС. Энергоблоки №5 и №6 - в ремонте.

21 июля текущего года энергоблок №6 Нововоронежской АЭС был также отключен от сети автоматикой.