Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети автоматикой

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети для проведения ремонтных работ, сообщила в субботу пресс-служба атомной станции.

"23 июля 2022 года в 09:55 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети действием электрических защит турбогенератора. После устранения причины и проведения ремонтных работ энергоблок будет снова включен в сеть", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергоблок №4 работает в штатном режиме и несет нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблоки №5 и №6 находятся в ремонте.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 21 июля энергоблок №6 Нововоронежской АЭС был также отключен от сети автоматикой.