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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в Петербурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пожар на площади более 2 тыс. кв. метров на производстве тушат в Колпинском районе Петербурга утром в воскресенье, сообщает пресс-служба главка МЧС по городу.

По информации ведомства, в поселке Металлострой горит цех и пристройка на общей площади 2,4 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Данные о пострадавший пока не поступали.

К тушению привлечены 57 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

Согласно информации в телеграм-канале МЧС России, пожар происходит на предприятии по деревообработке.

Санкт-Петербург МЧС
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