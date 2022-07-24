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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Пожар на производстве в Петербурге локализован на площади 5 тыс. кв. м

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось остановить распространение огня на производстве в Колпинском районе Петербурга, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что пожар локализован на площади 5 тыс. кв. метров.

По данным пресс-службы главка МЧС по Петербургу, пострадавших, предварительно, нет.

К тушению привлечены 90 сотрудников МЧС, в их распоряжении 21 единица техники.

Утром в воскресенье в МЧС сообщили о пожаре на деревообрабатывающем предприятии в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга: загорелись цех и пристройка на общей площади 2,4 тыс. кв. метров. Позже площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти.

Петербург
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