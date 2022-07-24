12 вагонов сошли с рельсов на перегоне между станциями в Калмыкии и Дагестане
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На перегоне Улан-Холл (Калмыкия) - Белое Озеро однопутного неэлектрифицированного участка Кизляр - Олейниково (Махачкалинский регион Северо-Кавказской железной дороги) произошел сход 12 вагонов грузового поезда, сообщила пресс-служба СКЖД в воскресенье.
Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет.
"Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Астрахань-2 и Кизляр", - говорится в сообщении. Создан оперативный штаб.