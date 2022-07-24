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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Движение поездов на участке Улан-Холл - Белое Озеро восстановили

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Движение поездов на перегоне Улан-Холл (Калмыкия) - Белое Озеро однопутного неэлектрифицированного участка Кизляр - Олейниково Махачкалинского региона восстановлено, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в воскресенье.

"Последствия схода 12 вагонов грузового поезда ликвидированы. Восстановлено 200 метров пути, в том числе уложено 152 метра новой рельсошпальной решетки", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием были задержаны два поезда: №134 Москва - Дербент на 14 часов и №374 Тюмень - Махачкала на 13 часов. Во время длительной вынужденной стоянки составы находились на станции Астрахань-1 Приволжской железной дороги.

Сход вагонов грузового поезда на перегоне Улан-Холл - Белое Озеро произошел 23 июля в 23:04 по Москве.

В целях координации работ по ликвидации последствий схода на Северо-Кавказской железной дороге работал оперативный штаб.

Калмыкия Дагестан
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