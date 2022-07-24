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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

В Белгородской области продлен "желтый" уровень террористической опасности

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил действующий в регионе "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели.

"До 8 августа на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также до 8 августа продлено постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. "Решение по салюту на День города Белгорода (5 августа - ИФ) будет принято дополнительно", - отметил Гладков.

Губернатор призвал население проявлять бдительность.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее в воскресенье губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о продлении в регионе "желтого" уровня террористической опасности.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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