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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Курская область продлила действие высокого уровня террористической опасности

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.

"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 августа", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в регионе 14 апреля.

Курская область Роман Старовойт
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