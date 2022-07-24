Курская область продлила действие высокого уровня террористической опасности
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.
"Ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 августа", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
"Желтый" уровень террористической опасности был введен в регионе 14 апреля.