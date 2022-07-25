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Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на одноразовые маски и кожные антисептики впервые в 2022 году на фоне увеличения заболеваемости коронавирусом и рекомендаций властей использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах, говорится в сообщении компании.

За последние две недели, с 11 по 24 июля, спрос на маски увеличился вдвое (на 109%) по сравнению с аналогичным периодом в июне. До этого продажи масок постепенно снижались (динамика отражает количество заказанных единиц товара), сообщили в Wildberries.

Самый высокий спрос на маски зафиксирован в Калужской (+267%), Астраханской (218%), Курской областях (209%), Москве (198%) и Тульской области (195%). Из крупных регионов спрос вырос также в Московской области - на 155% и Санкт-Петербурге - на 110%.

По данным аналитической службы компании, в основном россияне предпочитают приобретать маски в пачках по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в наборе из 100 штук в июле находилась на минимальном за последние три года уровне и составила 1,3 рубля против 31 рубля на пике.

Кроме того, как отмечают в Wildberries, за последние две недели июля вырос на треть спрос на кожные антисептики.

Wildberries
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