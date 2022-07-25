Минздрав Киргизии констатировал формирование в стране коллективного иммунитета к COVID-19

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии сформировался коллективный иммунитет к COVID-19, заявил на брифинге и.о. министра здравоохранения республики Жаркынбек Касымбеков.

"Мы должны привыкнуть жить с COVID-19, к настоящему времени в стране сформировался коллективный иммунитет. Врачи научились лечить вирус, имеется достаточно средств и препаратов для лечения", - сказал он.

"Если будет необходимость мы перейдем к частичным ограничениям, как, например, в Казахстане, - добавил чиновник. - Но сейчас особой тревоги по эпидемиологической ситуации нет".

По словам Касымбекова, "всего было закуплено 6,1 млн доз вакцин, из них израсходовано 3,5 млн доз, списано 267 тыс., в ближайшее время ожидается поставка еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках программы COVAX". Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1,5 млн граждан Киргизии, вторую - 1,3 млн человек. По программе COVAX республика получила более 1,4 млн доз, из республиканского бюджета было закуплено 2,4 млн доз, в качестве гуманитарной помощи доставлены почти 2,3 млн доз.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Киргизии 11 июля 2021 года. Привиться в стране можно препаратами "Спутник V", "Спутник лайт", Pfizer, Sinopharm, SinoVac, AstraZeneca, QazVac.