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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Башкирии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и КАМАЗа в Благоварском районе Башкортостана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УГИБДД по республике в понедельник.

В пресс-службе МВД по Башкирии журналистам сообщили, что еще десять человек обратились за медицинской помощью с травами различной степени тяжести.

По предварительным данным ведомства, около 9:00 мск микроавтобус Ford Transit, в салоне которого было около двадцати пассажиров, столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который стоял на крайне полосе на месте проведения дорожных работ.

Микроавтобус совершал рейс из населенного пункта Языково в Уфу.

Башкортостан Башкирия
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