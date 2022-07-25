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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

По делу о гибели 6 человек в ДТП в Башкирии задержан водитель микроавтобуса

По делу о гибели 6 человек в ДТП в Башкирии задержан водитель микроавтобуса
Сотрудник МЧС РФ на месте ДТП с автобусом и грузовиком в Башкирии
Фото: МЧС России по Республике Башкортостан/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В связи с ДТП в Благоварском районе Башкирии полицейские задержали водителя микроавтобуса, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Там добавили, что число жертв столкновения составляет по-прежнему шесть, а не семь, как по ошибке сообщили чуть раньше.

Следователь МВД возбудил в отношении 27-летнего водителя автобуса уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК). Если суд признает его виновным, ему будет грозить до семи лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

Микроавтобус Ford Transit, в салоне которого было около двух десятков пассажиров, утром в понедельник на 1412-м км трассы М-5 ("Урал") врезался в стоявший на дороге "КАМАЗ". Грузовик находился рядом с местом проведения дорожных работ. Погибли шесть пассажиров автобуса, еще 17 пострадали, 15 из них доставлены в больницы.

Автобус следовал из Языкова в Уфу.

По факу ДТП возбудили и второе уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Башкирия МВД М-5 Урал Кашкалаши
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