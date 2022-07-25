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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине нескольких дронов Bayraktar

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В, несущие круглосуточное боевое дежурство на Украине, уничтожили несколько ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar ТВ2, заявили в Минобороны России.

Там отметили, что в ходе проведения специальной военной операции расчеты С-300В, находясь на круглосуточном боевом дежурстве, обеспечивают защиту подразделений Вооруженных сил РФ от средств воздушного нападения.

"Радиолокационная станция ЗРС С-300В осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров", - заявили в российском военном ведомстве.

В понедельник Минобороны России опубликовало видеокадры боевой работы расчетов С-300В Западного военного округа в ходе операции на Украине.

ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке. Многоканальная станция наведения ракет может сопровождать одновременно до 12 воздушных целей и выдавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам, сказали в министерстве.

Bayraktar ТВ2 ("Байрактар") - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета разработки и производства турецкой компании Baykar Makina.

Хроника 24 февраля – 25 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Bayraktar С-300
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