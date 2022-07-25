Минобороны РФ сообщило об уничтожении на Украине нескольких дронов Bayraktar

ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке. Многоканальная станция наведения ракет может сопровождать одновременно до 12 воздушных целей и выдавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам, сказали в министерстве.

Bayraktar ТВ2 ("Байрактар") - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета разработки и производства турецкой компании Baykar Makina.