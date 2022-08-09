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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Песков пообещал, что производство Bayraktar на Украине будет "демилитаризовано"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Если на Украине решат построить завод производству турецких беспилотников Bayraktar, это предприятие сразу же попадет "под демилитаризацию" и только принесет новые страдания украинцам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать на брифинге такие планы.

"Факт создания такого объекта там, конечно же, сразу же подпадет под тему демилитаризации - это нужно понимать, - ответил Песков. - Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции".

Хроника 24 февраля – 09 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Кремль Украина Турция Байрактар
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