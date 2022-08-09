Песков пообещал, что производство Bayraktar на Украине будет "демилитаризовано"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Если на Украине решат построить завод производству турецких беспилотников Bayraktar, это предприятие сразу же попадет "под демилитаризацию" и только принесет новые страдания украинцам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать на брифинге такие планы.

"Факт создания такого объекта там, конечно же, сразу же подпадет под тему демилитаризации - это нужно понимать, - ответил Песков. - Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции".