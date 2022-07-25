Путин не будет присутствовать на похоронах Абэ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует присутствовать на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Япония уведомила все страны, с которыми поддерживает дипломатические отношения, о дате и месте проведения государственных похорон Абэ, в том числе эта информация была доведена и до России.

Песков сообщил, что уровень российского присутствия на похоронах будет определен чуть позже. "Уровень будет определен дополнительно. Путин не едет", - сказал пресс-секретарь президента.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер от ран, полученных при покушении на него. 8 июля он был ранен во время выступления в городе Нара. По подозрению в нападении на экс-премьера был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами,.