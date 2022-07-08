Синдзо Абэ умер после покушения

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер от ран после покушения, сообщает NHK и Kyodo со ссылкой на источники.

В политика стреляли в городе Нара, где он выступал на предвыборном мероприятии в поддержку Либерально-демократической партии, лидером которой он был прежде.

По словам очевидцев, в Абэ выстрелили дважды, после чего он упал и потерял сознание. В экстренных службах Нары говорили, что политик не подавал признаков жизни. Премьер-министр Фумио Кисида назвал состояние Абэ критическим. В пожарном департаменте Нары заявили, что политик был ранен в шею и левую ключицу.

Подозреваемый в покушении задержан. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, житель Нары, который в середине 2000-х годов три года прослужил в морских силах самообороны Японии. У него изъяли самодельное ружье. СМИ напоминают, что в Японии владение оружием запрещено, и уровень преступности с использованием огнестрела крайне низок.

По данным NНК, он сказал полицейским, что хотел убить Абэ, которым был крайне недоволен. Однако предствитель полиции Нары заявил Kyodo, что задержанный заявил им, что покушение не связано с политическими воззрениями Абэ.

В ближайшие выходные в Японии должны состояться выборы в верхнюю палату парламента.

Синдзо Абэ было 67 лет.

Он родился в Нагато в 1954 году. Его отец, Синтаро Абэ, возглавлял МИД Японии с 1982 по 1986 год.

Сначала Синдзо Абэ изучал политологию в Университете Сэйкэй, затем в Университете Южной Калифорнии. После окончания учебы он проработал в японской металлургической компании Kobe Steel. Свою политическую карьеру он начал с поста помощника главы МИД Японии, когда эту должность занимал его отец. Он также работал в правительствах премьеров Ёсиро Мори и Дзюнъитиро Коидзуми.

В 2003 году он стал генсеком Либерально-демократической партии Японии, а в 2005 - генсеком правительства. В 2006 году он стал премьером Японии. На тот момент ему было 52 года, и он считался самым молодым японским премьером с 1937 года. Но он пробыл на этой должности год и ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

В 2012 году Синдзо Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию, которой удалось победить на досрочных выборах, и стал премьером. В августе 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: почти восьми лет.