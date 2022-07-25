Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Куйвашев подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сдал в избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатом на пост главы региона. Об этом сообщила пресс-служба областного отделения "Единой России".

В частности, он сдал в избирком подписи муниципальных депутатов в поддержку его выдвижения. Он идет на третий срок как кандидат от "Единой России".

Также участвовать в губернаторских выборах в Свердловской области планируют депутат Госдумы, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (от партии "Новые люди"), депутат Госдумы, замруководителя фракции партии "Справедливая Россия" Андрей Кузнецов (от "СР"), депутаты Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев (от КПРФ), Александр Каптюг (от ЛДПР) и Иван Волков ("Российский общенародный союз").

Куйвашев возглавляет регион с 2012 года. Выборы в сентябре 2017 года он выиграл, набрав 62,16% голосов избирателей.

Евгений Куйвашев Свердловская область Единая Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Минздраве советуют повторно привиться от COVID вторым компонентом "Спутника V"

В Минздраве советуют повторно привиться от COVID вторым компонентом "Спутника V"

Кремль ждет от ООН помощи в отмене ограничений против российского зерна и удобрений

Путин не будет присутствовать на похоронах Абэ

Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 49%

"АвтоВАЗ" возобновил продажи Niva в России

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы

Володин анонсировал доработку законопроекта о едином операторе цифровой рекламы
Военная операция на Украине

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

ФСБ пресекла попытку угона боевых самолетов ВКС России

Минтруд предложил обязать директоров школ и главврачей декларировать расходы

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Wildberries зафиксировал рост спроса на маски и антисептики впервые в 2022 году

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });