Куйвашев подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сдал в избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатом на пост главы региона. Об этом сообщила пресс-служба областного отделения "Единой России".

В частности, он сдал в избирком подписи муниципальных депутатов в поддержку его выдвижения. Он идет на третий срок как кандидат от "Единой России".

Также участвовать в губернаторских выборах в Свердловской области планируют депутат Госдумы, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (от партии "Новые люди"), депутат Госдумы, замруководителя фракции партии "Справедливая Россия" Андрей Кузнецов (от "СР"), депутаты Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев (от КПРФ), Александр Каптюг (от ЛДПР) и Иван Волков ("Российский общенародный союз").

Куйвашев возглавляет регион с 2012 года. Выборы в сентябре 2017 года он выиграл, набрав 62,16% голосов избирателей.