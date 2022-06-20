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Кандидат от партии "Новые люди" подал документы на выборы главы Свердловской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству парламента Александр Демин сдал документы в свердловский облизбирком как кандидат на пост губернатора Свердловской области от партии "Новые люди", сообщает пресс-служба облизбиркома.

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"В избирательную комиссию области предоставил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность губернатора Свердловской области Демин Александр Вячеславович. (Он - ИФ) выдвинут региональным отделением в Свердловской области политической партии "Новые люди", - говорится в телеграм-канале избирательной комиссии региона.

Демин занимает пост депутата Госдумы. Он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Новые люди".

Как сообщалось, депутаты свердловского Заксобрания назначили дату выборов главы региона на 11 сентября 2022 года. Этап выдвижения кандидатов начался 12 июня и завершится в 18:00 (по местному времени) 22 июля.

Ранее документы в облизбирком как кандидат на пост главы региона подал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ставший победителем предварительного голосования "Единой России" для выдвижения кандидата на выборы губернатора Свердловской области.

Действующий губернатор Свердловской области Куйвашев возглавляет регион с 2012 года. В сентябре 2017 года он занял пост, набрав 62,16% голосов избирателей.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что Куйвашев продолжит развитие Свердловской области в качестве главы региона.

Александр Демин Свердловская область Новые люди
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