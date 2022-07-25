В РФ появится стандарт информационного моделирования жилых домов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В РФ разрабатывается предварительный национальный стандарт требований к "цифровым двойникам" жилых домов, сообщили в ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ разрабатывает предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который будет содержать требования к информационным моделям жилых зданий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данную работу поддержали участники второго заседания технического комитета "Информационное моделирование" (ТК 505), ранее созданного на базе Института развития.

В ходе заседания ДОМ.РФ представил первые сценарии применения технологии по созданию "цифровых двойников" в гражданском строительстве. При их разработке учли лучшие российские и международные практики, мнения экспертного сообщества.

"Внедрение технологий информационного моделирования позволит не только повысить прозрачность реализации проектов, но и снизить транзакционные издержки на всех этапах жизненного цикла, а также митигировать риски при реализации линейки кредитных продуктов. В целях внедрения ТИМ Минстроем России организовано взаимодействие со всеми ключевыми участниками, экспертным сообществом для проработки наиболее важных вопросов в данном направлении", - прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

На заседании рассмотрели вопросы по текущему состоянию нормативно-правовой базы внедрения ТИМ, темы по разработке новых проектов стандартов и заявки организации по вступлению в ТК 505.

"Мы не только готовим кадры для ТИМ в нашей академии, но и создаем прикладные решения. В частности, прорабатываем вопрос создания платформы для реализации проектов гражданского строительства с применением ТИМ", - пояснил управляющий директор ДОМ.РФ по цифровой трансформации Николай Козак.

Отмечается, что представленные ДОМ.РФ наработки и предложения по нацстандарту гармонизированы с уже действующими требованиями в сфере ТИМ.

"Сейчас мы разрабатываем необходимую документацию по предварительному национальному стандарту. Его создание – один из инструментов обеспечения полномасштабного перехода строительной отрасли на использование ТИМ. Плюсами этой технологии являются предотвращение ошибок в документации и, как следствие, безопасная эксплуатация зданий, в том числе жилых, экономия средств бюджетов разного уровня и бизнеса, а также ускорение строительных процессов", - отметил директор Единой информационной системы жилищного строительства Александр Лукьянов.

Сейчас Минстрой разрабатывает проект постановления об обязательности информационных моделей для объектов, которые строят по 214-ФЗ, то есть долевого строительства. Это позволит удешевить стройку, повторно использовать уже разработанные проекты и модели в других регионах и сделает продукт более понятным для банков.

Как сообщалось, 5 марта 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 января 2022 года закрепляет обязательность применения BIM/ТИМ-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.