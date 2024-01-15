В России утвержден нацстандарт для цифровых моделей жилых домов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Утвержден предварительный национальный стандарт требований (ПНСТ) к информационным моделям жилых зданий, сообщили в "ДОМ.РФ", которая разработала предварительный документ.

"Нацстандарт - методологический фундамент для цифровизации всей отрасли жилищного строительства, он задает всем участникам рынка четкие понятные правила игры в вопросах применения технологий информационного моделирования. В долгосрочной перспективе широкое применение информационного моделирования даст значительный экономический эффект для всего строительного комплекса России за счет повышения эффективности, сокращения издержек и ускорения реализации проектов", - заявил замглавы Минстроя, председатель ТК 505 (созданного на базе "ДОМа.РФ" технического комитета по информационному моделированию) Константин Михайлик.

ТК 505 был сформирован приказом Росстандарта от 29 марта 2022 года. Комитет создан для обеспечения последовательной политики министерства по формированию нормативно-технической документации и других инструментов для стимулирования внедрения информационного моделирования в строительстве (ТИМ).

Документ прошел экспертизу профсообщества в рамках техкомитета 505 "Информационное моделирование" и одобрен Минстроем России, он вступит в силу с 1 февраля 2024 года и будет действовать в течение трех лет.

Стандарт, подготовленный при участии департамента строительства Москвы, позволит систематизировать требования к "цифровым двойникам" многоквартирных и индивидуальных домов. Стандарт нацелен и на автоматизацию обработки данных из информационных моделей.

По оценке "ДОМа.РФ", внедрение технологий информационного моделирования в строительстве позволяет сократить бумажный документооборот до 85%, уменьшить сроки обработки документов на 50%, снизить количество ошибок при проектировании на 80% и повысить точность расчёта объёмов работ на 45%.

С 1 июля 2024 года все новые проекты в жилищном строительстве будут обязаны реализовываться с ТИМ, а с 1 января 2025 года это же требование распространяется на все девелоперские проекты в области долевого строительства. Одним из условий применения технологии является разработка и согласование цифровой модели будущего здания.