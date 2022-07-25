РЖД до 29 июля отменят ремонтные "окна" на Транссибе для пропуска грузовых поездов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" на три дня отменяет ремонтные "окна" на Транссибе для минимизации последствий сбоя внешнего электроснабжения в Забайкалье, сообщила компания.

По данным РЖД, 23 июля в 9:31 по московскому времени на участке Чернышевск-Забайкальский - Могоча протяженностью 320 км из-за отключения внешнего электроснабжения произошло обесточивание восьми подряд тяговых подстанций. Спустя 2,5 часа питание было восстановлено по временной схеме, однако напряжение в контактной сети по-прежнему ниже нормы.

"Из-за этого пришлось увеличить интервалы попутного следования грузовых поездов. Как следствие, в пути задержались 11 пассажирских и 69 грузовых составов", - сообщает монополия, отмечая, что в помощь электровозам на проблемных участках направлены тепловозы.

По информации от энергосбытовых компаний, полностью восстановить электроснабжение планируется к утру 26 июля.

"Для пропуска задержанных грузовых поездов решено отменить все запланированные на Транссибе "окна" с 26 по 29 июля на участке от Иркутска до Уссурийска. Это позволит существенно сократить негативный эффект от произошедшего сбоя", - сообщает РЖД.

В компании отмечают, что погрузка в направлении Дальнего Востока не снижалась – за прошедшую неделю она выросла по сравнению с предыдущей на 3,9%.