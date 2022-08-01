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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

Погрузка на сети РЖД в июле снизилась на 5,5%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в июле составила 102,1 млн тонн, это на 5,5% меньше, чем в июле 2021 года. В июне сокращение погрузки в годовом измерении составило 6,5%, таким образом, отставание сократилось, отметили в компании.

Грузооборот за июль 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и составил 213,8 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 1,6%, до 267,8 млрд т-км.

Погрузка за январь-июль 2022 года, по оперативным данным, составила 716,9 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-июль 2022 года железными дорогами было погружено: каменного угля - 203,7 млн тонн (-5,5% к январю-июлю 2021 г.); кокса - 6,1 млн тонн (-9,9%); нефти и нефтепродуктов - 125 млн тонн (+0,6%); руды железной и марганцевой - 67,6 млн тонн (-3,5%); черных металлов - 40,2 млн тонн (+0,4%); лома черных металлов - 7,4 млн тонн (-22,1%); химических и минеральных удобрений - 35,6 млн тонн (-6%); цемента - 14,6 млн тонн (-3,5%); лесных грузов - 20,3 млн тонн (-19,9%); зерна - 12 млн тонн (-11,9%); строительных грузов - 75,7 млн тонн (+2,7%); руды цветной и серного сырья - 10,8 млн тонн (-6,8%); химикатов и соды - 13,7 млн тонн (-3%); промышленного сырья и формовочных материалов - 19 млн тонн (-5,9%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 65,3 млн тонн (+3,4%).

Грузооборот за январь-июль 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составил 1 трлн 533 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,3%, до 1 трлн 921,6 млрд т-км.

РЖД
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