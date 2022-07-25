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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Мантуров возглавил коллегию ВПК, набсовет "Ростеха" и вошел в набсовет "Росатома"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова председателем коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав коллегии Комиссии Мантурова Д.В. - заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра промышленности и торговли Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии, председатель коллегии Комиссии) и исключить из него Борисова Ю.И.", - говорится в указе.

Также Мантуров назначен председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, членом наблюдательного совета госкорпорации "Росатом", членом наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" в качестве представителя правительства РФ и председателем этого совета, заменив на этих должностях ушедшего в "Роскосмос" Юрия Борисова.

Кроме того, Мантуров назначен председателем наблюдательного совета госкорпорации "Ростех".

Указом также устанавливается, что гендиректор "Роскосмоса" Борисов назначается специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Ранее эту должность занимал бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Согласно документу, прекращаются полномочия Рогозина в качестве члена попечительского совета Фонда перспективных исследований.

Минпромторг РФ Денис Мантуров Роскосмос Юрий Борисов
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