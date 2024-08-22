Белоусов и Алиханов вошли в состав коллегии ВПК России

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин включил в состав коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России министра обороны Андрея Белоусова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в состав коллегии включены: гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов, начальник управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, замдиректора Росгвардии Алексей Кузьменков, заместитель министра финансов Алексей Липаев и замсекретаря Совбеза Григорий Молчанов.

"Исключить из состава коллегии комиссии Беззубикова А.С., Горнина Л.В., Поспелова В.Я., Хлунова А.В., Шевцову Т.В. и Шпорта В.И", - говорится в документе.