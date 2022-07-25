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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В Крыму продлили на две недели высокий уровень террористической опасности

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, действующий с апреля в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде государственных объектов, продлевается еще на две недели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июля до 20:00 9 августа на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности. В частности, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

При этом, по оценке главы Крыма, в регионе сохраняется спокойная обстановка.

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов. С 10 июня остается шесть муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.

Крым
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