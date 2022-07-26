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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Крыму зафиксировали увеличение турпотока за последнюю неделю

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Число отдыхающих в Крыму возросло за последнюю неделю, начался полноценный курортный сезон, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов журналистам во вторник.

"Слава богу, последняя неделя принесла нам желанное избавление - турист приехал. Последняя наша поездка в Евпаторию, Бахчисарай, Ялту показала, что заполнение мест размещения произошло. Сегодня можно уверенно сказать, что сезон идет в полной мере. Еще две недели назад пляжи были пустые, сейчас люди есть везде", - сказал Константинов.

По его оценке, средняя загрузка отелей в августе достигнет 80%. Так как количество туристов увеличилось, обсуждение мер поддержки бизнеса перенесено на сентябрь.

"Нужно посмотреть на финансовое состояние каждого, и если возникнет угроза закрытия предприятия, тут нужно вмешиваться. Мы не можем сейчас потерять ни одного предприятия", - отметил спикер.

Ранее власти Крыма прогнозировали, что турпоток этого года может оказаться на 30-50% ниже рекордного прошлогоднего (9,5 млн). Так, показатель июня оказался на 40% ниже. Глава республики Сергей Аксенов планировал представить руководству страны доклад с предложениями мер поддержки к 10 августа.

На фоне специальной военной операции РФ на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. В шести муниципалитетах на севере и востоке полуострова введен "желтый" уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока.

Крым Владимир Константинов
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