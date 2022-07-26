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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Генпрокурор РФ увидел в ситуации на Украине угрозу для стран СНГ из-за наемников

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал расползание наемников и оружия с Украины "крайне опасной угрозой" для стран СНГ.

"В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них: участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств", - заявил Краснов на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.

Российский генпрокурор подчеркнул, что для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно актуализировать схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях.

Игорь Краснов Генпрокуратура СНГ
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