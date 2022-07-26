В Думе предложили без суда блокировать объявления о сборе средств для противников России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме готовят законопроект о внесудебной блокировке публикаций с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях военных действий с участием России, сообщил в Telegram председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Любые попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции должны пресекаться, - подчеркнул он в телеграм-канале комитета. - Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма".

Законопроект находится на рассмотрении в Генпрокуратуре, ФСБ, Минюсте, Росфинмониторинге, и уже получил положительный отзыв Роскомнадзора, говорится в публикации. Он содержит поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

После обсуждения с профильными ведомствами законопроект рассмотрит думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства, ее также возглавляет Пискарев. Затем документ внесут в парламент.