Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Думе предложили без суда блокировать объявления о сборе средств для противников России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме готовят законопроект о внесудебной блокировке публикаций с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях военных действий с участием России, сообщил в Telegram председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

"Любые попытки со стороны россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции должны пресекаться, - подчеркнул он в телеграм-канале комитета. - Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут украинским боевикам и неонацистам. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма".

Законопроект находится на рассмотрении в Генпрокуратуре, ФСБ, Минюсте, Росфинмониторинге, и уже получил положительный отзыв Роскомнадзора, говорится в публикации. Он содержит поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

После обсуждения с профильными ведомствами законопроект рассмотрит думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства, ее также возглавляет Пискарев. Затем документ внесут в парламент.

Госдума Василий Пискарев Роскомнадзор ФСБ Минюст Генпрокуратура Росфинмониторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

Песков заявил о готовности Москвы к ответным мерам, если россиян лишат доступа к шенгену

Песков заявил о готовности Москвы к ответным мерам, если россиян лишат доступа к шенгену

Ученый заявил о возвращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVID

Ученый заявил о возвращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVID

Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

В МИД РФ предостерегли Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

В МИД РФ предостерегли Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Что произошло за день: понедельник, 25 июля

Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для восстановления вида на Кавказе

Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для восстановления вида на Кавказе

Около 160 видов и подвидов животных добавлены в Красную книгу России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });