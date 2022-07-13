Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина РФ, задержанного в рамках уголовного дела о государственной измене, следует из данных суда.

Согласно картотеке инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении "Тимофеева В.В." была избрана в среду и пока не обжалована.

Тимофееву вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ), однако в каком он статусе - подозреваемого или обвиняемого - в базе не уточняется.

Официальными комментариями следствия и суда по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Лефортовский суд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Третьяковка ввела недельный "проездной" для постоянных экспозиций

Москвичам пообещали недельную передышку от жары

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

Задымление произошло на станции "Киевская" московского метро

"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве

МЧС предупредило москвичей о грозе в понедельник

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Число погибших во время грозы в Москве увеличилось до двух

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов

Один человек погиб из-за непогоды в Москве

Гособвинитель запросил 7 лет для муниципального депутата Горинова по делу о фейках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });