Суд в Москве арестовал гражданина РФ по делу о госизмене

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина РФ, задержанного в рамках уголовного дела о государственной измене, следует из данных суда.

Согласно картотеке инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении "Тимофеева В.В." была избрана в среду и пока не обжалована.

Тимофееву вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ), однако в каком он статусе - подозреваемого или обвиняемого - в базе не уточняется.

Официальными комментариями следствия и суда по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.