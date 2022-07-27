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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Песков на вопрос об интересе РФ к работе с Baykar заявил, что тему ВТС обсудят в Сочи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тема военно-технического сотрудничества будет обсуждаться на встрече президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая пройдет 5 августа в Сочи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения об интересе России к сотрудничеству с производителем беспилотников Bayraktar – компанией Baykar Makina.

"Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня, и сам факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли Россия проявляет соответствующий интерес и будет ли эта тема фигурировать на повестке встречи двух президентов в Сочи.

Песков добавил, что в ходе недавних контактов Путина и Эрдогана тема военно-технического сотрудничества в различных измерениях затрагивалась.

"И, как правило, почти на каждой встрече различные аспекты обсуждаются. Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Эрдоган и Путин планируют провести встречу 5 августа в Сочи.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Baykar Makina Дмитрий Песков
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