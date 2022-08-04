Путин и Эрдоган проведут встречу без пресс-конференции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи совместная пресс-конференция не планируется из-за графика турецкой стороны, рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Пресс-конференция по времени не получается у турецкой стороны. Встреча, возможно, затянется, а им нужно возвращаться обратно", - объяснил он.

Он пообещал, что представители Кремля, а также вице-премьер Александр Новак пообщаются с журналистами по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.

Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Сочи 5 августа. Пескова спросили, не планирует ли Владимир Путин поездку в Турцию, куда он уже приглашен. По словам пресс-секретаря, на этой встрече президенты обсудят в том числе и график дальнейших контактов на высшем уровне.

В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что президенты детально обсудят российско-турецкое сотрудничество, в том числе расширение торгово-экономических связей и совместные стратегические проекты в сфере энергетики. Также они обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. На брифинге Песков допускал, что президенты могут обсудить и недавнее обострение в Карабахе.